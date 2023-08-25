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Indian Express: в Индии нашли останки телеведущей, пропавшей пять лет назад

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В Индии полицейские обнаружили останки телеведущей Сальмы Султаны Лашкар, пропавшей без вести в конце 2018 года.

Об этом пишет Indian Express.

По данным газеты, местная полиция обнаружила завёрнутый в одеяло скелет Лашкар под проезжей частью национальной автомагистрали. 

Отмечается, что следователи соберут образцы ДНК убитой и её родственников, чтобы окончательно установить принадлежность останков.

Ранее в Австрии на тающем леднике был найден труп мужчины, погибшего более 20 лет назад.

В июне в Англии случайно нашли останки мужчины, пропавшего без вести более полувека назад.

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