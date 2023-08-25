Indian Express: в Индии нашли останки телеведущей, пропавшей пять лет назад
Об этом пишет Indian Express.
По данным газеты, местная полиция обнаружила завёрнутый в одеяло скелет Лашкар под проезжей частью национальной автомагистрали.
Отмечается, что следователи соберут образцы ДНК убитой и её родственников, чтобы окончательно установить принадлежность останков.
Ранее в Австрии на тающем леднике был найден труп мужчины, погибшего более 20 лет назад.
В июне в Англии случайно нашли останки мужчины, пропавшего без вести более полувека назад.