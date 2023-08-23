В Австрии на тающем леднике найден труп мужчины, погибшего более 20 лет назад

В Австрии на тающем леднике Шлатенкес в Южном Тироле найден труп мужчины, погибшего более 20 лет назад.

Как пишет The Guardian, согласно заявлению местной полиции, гид обнаружил останки на высоте около 2900 м. Рядом с трупом лежал рюкзак, в котором находились деньги, банковская карта и водительские права.

Полиция считает, что это тело 37-летнего мужчины, погибшего на леднике в 2001 году. Отмечается, что результаты ДНК ожидаются в течение «нескольких недель».

В конце июня группа альпинистов обнаружила на том же леднике человеческие останки и части лыж.