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DM: в Англии случайно нашли останки мужчины, пропавшего без вести более полувека назад

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В английском Ноттингемшире случайно обнаружили останки мужчины, который на протяжении 56 лет считался пропавшим без вести.

Об этом пишет The Daily Mail.

Отмечается, что в конце апреля во время сельхозработ в поле были обнаружены останки мужчины со следами насильственной смерти.

Позже было установлено, что останки принадлежат загадочно исчезнувшему в январе 1967 года Альфреду Суинско.

«Это была тайна, которая преследовала нашу семью на протяжении десятилетий», — сказал внук пропавшего Рассел Лоубридж.

По данным издания, в день пропажи Суинско проводил время в баре, ненадолго отлучился в туалет и бесследно исчез.

Ранее в Эквадоре женщина подала признаки жизни, когда её готовили к похоронам.

Также сообщалось, что в Колумбии спустя более чем месяц нашли выживших детей с разбившегося самолёта.

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