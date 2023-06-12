DM: в Англии случайно нашли останки мужчины, пропавшего без вести более полувека назад
Об этом пишет The Daily Mail.
Отмечается, что в конце апреля во время сельхозработ в поле были обнаружены останки мужчины со следами насильственной смерти.
Позже было установлено, что останки принадлежат загадочно исчезнувшему в январе 1967 года Альфреду Суинско.
«Это была тайна, которая преследовала нашу семью на протяжении десятилетий», — сказал внук пропавшего Рассел Лоубридж.
По данным издания, в день пропажи Суинско проводил время в баре, ненадолго отлучился в туалет и бесследно исчез.
Ранее в Эквадоре женщина подала признаки жизни, когда её готовили к похоронам.
Также сообщалось, что в Колумбии спустя более чем месяц нашли выживших детей с разбившегося самолёта.