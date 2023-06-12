DM: в Англии случайно нашли останки мужчины, пропавшего без вести более полувека назад

В английском Ноттингемшире случайно обнаружили останки мужчины, который на протяжении 56 лет считался пропавшим без вести.

Об этом пишет The Daily Mail.

Отмечается, что в конце апреля во время сельхозработ в поле были обнаружены останки мужчины со следами насильственной смерти.

Позже было установлено, что останки принадлежат загадочно исчезнувшему в январе 1967 года Альфреду Суинско.

«Это была тайна, которая преследовала нашу семью на протяжении десятилетий», — сказал внук пропавшего Рассел Лоубридж.

По данным издания, в день пропажи Суинско проводил время в баре, ненадолго отлучился в туалет и бесследно исчез.

Ранее в Эквадоре женщина подала признаки жизни, когда её готовили к похоронам.

Также сообщалось, что в Колумбии спустя более чем месяц нашли выживших детей с разбившегося самолёта.