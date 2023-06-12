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El Universo: в Эквадоре женщина подала признаки жизни, когда её готовили к похоронам

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В Эквадоре пожилая женщина подала признаки жизни, когда её готовили к похоронам. Как предполагается, женщина была в состоянии каталепсии, из-за чего врачи ошибочно констатировали её смерть. Об этом пишет издание El Universo.

Отмечается, что в пятницу врач больницы в городе Бабаойо выдал родным тело пациентки. Также им было выдано свидетельство о смерти женщины.

Она находилась в гробу больше четырёх часов, после чего крышку открыли, чтобы подготовить тело к похоронам. В этот момент сын женщины и остальные родственники увидели, что она подала признаки жизни.

Сейчас пациентка находится в больнице. Медики пока не смогли назвать официальную причину произошедшего.

Родственники женщины изучают возможность подачи иска в суд против медучреждения.

В 2015 году в ЮАР молния ударила в группу людей, покидавших кладбище после похорон. В результате инцидента шесть человек погибли.

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