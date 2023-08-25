Главы МИД G7 и Евросоюза осудили пуск ракеты в КНДР

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 и Евросоюза в совместном заявлении осудили запуск северокорейской ракеты.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы... самым решительным образом осуждаем северокорейский пуск с применением баллистической ракетной технологии», — говорится в заявлении.

При этом главы МИД призвали Пхеньян дать на эти действия быстрый международный ответ, в том числе на уровне СБ ООН.

Ранее в «Рёнхап» сообщили, что запуск ракеты КНДР со спутником был неудачным.

Позже в Японии заявили о падении частей ракеты КНДР за пределами экономической зоны страны.