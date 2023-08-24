В Японии заявили о падении частей ракеты КНДР за пределами экономической зоны страны

Части запущенной КНДР ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщила представитель японского Минобороны Кими Онода.

«Две части ракеты упали в Жёлтое и Восточно-Китайское море за пределами исключительной экономической зоны Японии», — цитирует ТАСС Оноду.

По её словам, другая часть упала в 600 км к востоку от Филиппин, тоже за пределами японской исключительной экономической зоны.

Ранее сообщалось, что КНДР провела запуск ракеты с первым разведывательным спутником. В связи с этим жителей юга Японии попросили укрыться внутри зданий или под землёй.