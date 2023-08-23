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Жителей юга Японии призвали уйти в укрытия из-за пуска ракеты КНДР

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Жителей юга Японии призвали укрыться внутри зданий или под землёй из-за пуска ракеты со стороны Северной Кореи.
Жителей юга Японии призвали уйти в укрытия из-за пуска ракеты КНДР
  • Gettyimages.ru
  • © David Mareuil/Anadolu Agency

Отмечается, что КНДР провела запуск ракеты, по предварительным данным, с первым разведывательным спутником.

После этого сработала система оповещения J-Alert. Жителей префектуры Окинава призвали укрыться в зданиях или под землёй на случай падения обломков ракеты, передаёт ТАСС.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выразил мнение, что КНДР готова применить ядерное оружие в случае войны на Корейском полуострове.

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