Жителей юга Японии призвали уйти в укрытия из-за пуска ракеты КНДР

Жителей юга Японии призвали укрыться внутри зданий или под землёй из-за пуска ракеты со стороны Северной Кореи.

Отмечается, что КНДР провела запуск ракеты, по предварительным данным, с первым разведывательным спутником.

После этого сработала система оповещения J-Alert. Жителей префектуры Окинава призвали укрыться в зданиях или под землёй на случай падения обломков ракеты, передаёт ТАСС.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выразил мнение, что КНДР готова применить ядерное оружие в случае войны на Корейском полуострове.