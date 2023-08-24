Власти Хорватии анонсировали помощь Украине в размере €30 млн

Правительство Хорватии одобрило выделение нового пакета военной помощи Киеву на сумму €30 млн.

«Правительство приняло решение о дарении материальных средств. Пункт повестки обозначен графой «секретно», поэтому не можем его опубликовать», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу хорватского кабмина.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами во время дебатов в ходе президентской гонки единственный выступил против предоставления помощи Украине.

До него президент исследовательского института США «Фонд «Наследие» Кевин Робертс выступил против предоставления Украине нового пакета помощи на сумму $24 млрд со стороны Вашингтона.