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Кандидат в президенты США Рамасвами выступил против помощи Украине

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами во время дебатов в ходе президентской гонки единственный выступил против предоставления помощи Украине.
Кандидат в президенты США Рамасвами выступил против помощи Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Уточняется, что только он поднял руку, утверждая, что выступает против поддержки Киева.

«Я — нет… Мы толкаем Россию в руки Китая. Альянс России и Китая — это самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся», — поделился своим мнением политик.

Ранее президент исследовательского института США «Фонд «Наследие» Кевин Робертс выступил против предоставления Украине нового пакета помощи на сумму $24 млрд со стороны Вашингтона.

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