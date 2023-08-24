Кандидат в президенты США Рамасвами выступил против помощи Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами во время дебатов в ходе президентской гонки единственный выступил против предоставления помощи Украине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Уточняется, что только он поднял руку, утверждая, что выступает против поддержки Киева.

«Я — нет… Мы толкаем Россию в руки Китая. Альянс России и Китая — это самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся», — поделился своим мнением политик.

Ранее президент исследовательского института США «Фонд «Наследие» Кевин Робертс выступил против предоставления Украине нового пакета помощи на сумму $24 млрд со стороны Вашингтона.