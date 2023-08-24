Кандидат в президенты США Рамасвами выступил против помощи Украине
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.
Уточняется, что только он поднял руку, утверждая, что выступает против поддержки Киева.
«Я — нет… Мы толкаем Россию в руки Китая. Альянс России и Китая — это самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся», — поделился своим мнением политик.
Ранее президент исследовательского института США «Фонд «Наследие» Кевин Робертс выступил против предоставления Украине нового пакета помощи на сумму $24 млрд со стороны Вашингтона.