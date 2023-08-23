Аналитик Робертс призвал США отменить помощь Украине на сумму $24 млрд
- AP
Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.
Как отметил Робертс, в данный момент американская экономика слабее, чем раньше.
Именно поэтому, добавил аналитик, США не могут себе позволить нынешний уровень поддержки Украины.
«Поэтому я категорически против нового пакета финансовой помощи на $24 млрд», — сказал он.
Ранее в Белом доме заявили, что администрация США не будет стесняться просить у конгресса деньги для Киева.
Также президент США Джо Байден запросил у конгресса $13,1 млрд дополнительной военной помощи Украине.