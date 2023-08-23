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Аналитик Робертс призвал США отменить помощь Украине на сумму $24 млрд

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Президент исследовательского института США «Фонд «Наследие» Кевин Робертс выступил против предоставления Украине нового пакета помощи на сумму $24 млрд со стороны Вашингтона.
Аналитик Робертс призвал США отменить помощь Украине на сумму $24 млрд
  • AP

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

Как отметил Робертс, в данный момент американская экономика слабее, чем раньше.

Именно поэтому, добавил аналитик, США не могут себе позволить нынешний уровень поддержки Украины.

«Поэтому я категорически против нового пакета финансовой помощи на $24 млрд», — сказал он.

Ранее в Белом доме заявили, что администрация США не будет стесняться просить у конгресса деньги для Киева.

Также президент США Джо Байден запросил у конгресса $13,1 млрд дополнительной военной помощи Украине.

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