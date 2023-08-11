Белый дом: администрация США не будет стесняться просить у конгресса деньги для Киева

Администрация президента США Джо Байдена не будет стесняться запрашивать у конгресса дополнительные деньги на помощь Украине.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Если мы почувствуем, что надо вернуться и запросить о большем после I квартала следующего (финансового. — RT) года, или если будут потребности корректировки того, что мы сейчас просим, мы остаёмся уверены в том, что такой подход является правильным», — приводит ТАСС его слова в ходе брифинга.

Кирби добавил, что американская администрация «не будет стесняться» запрашивать у конгресса больше средств на Украину.

Ранее президент США Джо Байден призвал конгресс направить ещё $13,1 млрд на дополнительную военную помощь для Украины.