Белый дом: администрация США не будет стесняться просить у конгресса деньги для Киева
- © AP Photo / Susan Walsh
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
«Если мы почувствуем, что надо вернуться и запросить о большем после I квартала следующего (финансового. — RT) года, или если будут потребности корректировки того, что мы сейчас просим, мы остаёмся уверены в том, что такой подход является правильным», — приводит ТАСС его слова в ходе брифинга.
Кирби добавил, что американская администрация «не будет стесняться» запрашивать у конгресса больше средств на Украину.
Ранее президент США Джо Байден призвал конгресс направить ещё $13,1 млрд на дополнительную военную помощь для Украины.