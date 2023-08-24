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Госдеп — о расширении БРИКС: страны могут сами выбирать себе партнёров

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Государства могут самостоятельно выбирать партнёров и объединения, заявили в Госдепе США, комментируя планы БРИКС о расширении.
Госдеп — о расширении БРИКС: страны могут сами выбирать себе партнёров
  • РИА Новости

«Страны могут сами выбирать себе партнёров и объединения, с которыми они будут взаимодействовать. Мы продолжим работать с нашими партнёрами и союзниками на двусторонних, региональных и многосторонних форумах», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению. Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит работу в сфере расширения влияния объединения в мире.

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