Госдеп — о расширении БРИКС: страны могут сами выбирать себе партнёров

Государства могут самостоятельно выбирать партнёров и объединения, заявили в Госдепе США, комментируя планы БРИКС о расширении.

«Страны могут сами выбирать себе партнёров и объединения, с которыми они будут взаимодействовать. Мы продолжим работать с нашими партнёрами и союзниками на двусторонних, региональных и многосторонних форумах», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению. Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит работу в сфере расширения влияния объединения в мире.