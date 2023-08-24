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Белый дом: активы России будут заморожены до возмещения ущерба Украине

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В Белом доме заявили, что российские активы во Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию за «причинённый ущерб».

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан созвал в Белом доме советников по национальной безопасности Франции, Германии, Италии и Великобритании.

«Советники... подчеркнули, что суверенные активы России в юрисдикциях их стран останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», — говорится в заявлении американской администрации.

Ранее Эстония разработала юридическую схему использования замороженных активов России для помощи Украине.

Во вторник, 22 августа, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство России и Центробанк подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов.

Отмечается, что на первом этапе инициатива затронет 100 млрд рублей.

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