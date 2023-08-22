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Силуанов: кабмин и ЦБ подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов

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Правительство России и Центробанк подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов.
Силуанов: кабмин и ЦБ подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Силуанов отметил, что за рубежом заморожены активы российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей.

«Предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов... Правительство и ЦБ подготовили соответствующий проект указа», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что на первом этапе инициатива затронет 100 млрд рублей.

Ранее Эстония разработала юридическую схему использования замороженных активов России для помощи Украине.

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