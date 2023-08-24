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Президент Бразилии назвал важной идею встречи стран БРИКС и G7

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Необходимо провести встречу между участниками объединения БРИКС и странами из G7. Об этом заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва.
Президент Бразилии назвал важной идею встречи стран БРИКС и G7
  • AFP

В рамках пресс-конференции по результатам саммита БРИКС в Йоханнесбурге он отметил, что подобная встреча могла бы стать результативной для обсуждения торговли, научно-технического прогресса и демократии.

«Кто знает, может, мы однажды соберёмся: блок БРИКС и блок G7», — передаёт ТАСС слова бразильского президента.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса пригласил государства к партнёрству с БРИКС и отметил перспективу дальнейшего расширения стран-участниц.

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