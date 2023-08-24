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Рамапоса призвал десятки стран к партнёрству с БРИКС

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса пригласил десятки стран к партнёрству с БРИКС, отметив перспективу дальнейшего расширения стран-участниц.
Рамапоса призвал десятки стран к партнёрству с БРИКС
  • Gettyimages.ru

Об этом политик заявил во время встречи лидеров БРИКС с представителями африканских стран и кандидатами на вступление в объединение.

«Я всех вас приглашаю от имени лидеров БРИКС», — сказал он.

Также политик поделился, что считает альянс катализатором роста и развития.

«Мы считаем БРИКС катализатором для глобального роста и развития, отвечающего нуждам всех наций. Африка и весь Глобальный Юг имеют право пользоваться глобальной торговлей и инвестированием», — добавил Рамапоса.

Ранее Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала блестящими результаты саммита БРИКС в ЮАР.

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