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Лавров: Россия готова вернуться в зерновую сделку при выполнении всех обязательств

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Россия готова вернуться к зерновой сделке только в случае реального выполнения всех обязательств. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Лавров: Россия готова вернуться в зерновую сделку при выполнении всех обязательств
  • РИА Новости

«В ответ на вопрос Генерального секретаря ООН о перспективах возобновления «Черноморской инициативы» Лавров вновь изложил озвученную президентом России Владимиром Путиным позицию Москвы о готовности вернуться к участию в ней только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной», — приводит ТАСС заявление.

По словам Лаврова, российская сторона не наблюдает признаков готовности западных стран выполнить требования Москвы по возобновлению зерновой сделки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва вернётся к зерновой сделке при выполнении партнёрами обязательств.

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