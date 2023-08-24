Лавров: Россия не видит готовности Запада выполнить условия для зерновой сделки
- РИА Новости
Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам XV саммита БРИКС, который прошёл в Южно-Африканской Республике.
По его словам, Запад только призывает Россию поддержать инициативы ООН. Они заключались в том, чтобы Москва не отзывала согласие на украинскую часть пакетных договорённостей, а Запад, например, мог бы начать диалог о возврате Россельхозбанка в систему SWIFT.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва вернётся к зерновой сделке при выполнении партнёрами обязательств.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара продолжит прикладывать усилия для возобновления зерновой сделки с учётом мнений всех сторон.