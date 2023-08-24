Лавров: Россия не видит готовности Запада выполнить условия для зерновой сделки

Российская сторона не наблюдает признаков готовности западных стран выполнить требования России по возобновлению зерновой сделки.

Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам XV саммита БРИКС, который прошёл в Южно-Африканской Республике.

По его словам, Запад только призывает Россию поддержать инициативы ООН. Они заключались в том, чтобы Москва не отзывала согласие на украинскую часть пакетных договорённостей, а Запад, например, мог бы начать диалог о возврате Россельхозбанка в систему SWIFT.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва вернётся к зерновой сделке при выполнении партнёрами обязательств.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара продолжит прикладывать усилия для возобновления зерновой сделки с учётом мнений всех сторон.