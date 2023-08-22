Путин: Россия вернётся к зерновой сделке при выполнении партнёрами обязательств
- РИА Новости
Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите БРИКС.
«Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться. Но вернуться — только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной», — отметил он.
Ранее стало известно, что власти Турции и представители ООН разрабатывают проектные предложения, нацеленные на возобновление реализации зерновой сделки.