Мишустин призвал ЕАЭС создать единое пространство обеспечения товарами

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создать единое пространство обеспеченности товарами и ресурсами.

«Нужно создать единое пространство гарантированной обеспеченности ключевыми товарами и ресурсами», — приводит РИА Новости его слова в ходе заседания Евразийского межправсовета в Армении.

Мишустин подчеркнул, что в первую очередь необходимо обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность.

«Эта тема приобретает всё большее значение на фоне сложностей с поставками зерна на глобальный рынок, которые мы наблюдаем», — добавил российский премьер.

Также Мишустин заявил, что Россия предлагает Армении ускорить работу по совместным инвестиционным проектам, а также расширить использование национальных валют в торговле.