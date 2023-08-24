Узнать больше

Мишустин призвал ЕАЭС создать единое пространство обеспечения товарами

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создать единое пространство обеспеченности товарами и ресурсами.
Мишустин призвал ЕАЭС создать единое пространство обеспечения товарами
  • РИА Новости

«Нужно создать единое пространство гарантированной обеспеченности ключевыми товарами и ресурсами», — приводит РИА Новости его слова в ходе заседания Евразийского межправсовета в Армении.

Мишустин подчеркнул, что в первую очередь необходимо обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность.

«Эта тема приобретает всё большее значение на фоне сложностей с поставками зерна на глобальный рынок, которые мы наблюдаем», — добавил российский премьер.

Также Мишустин заявил, что Россия предлагает Армении ускорить работу по совместным инвестиционным проектам, а также расширить использование национальных валют в торговле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить