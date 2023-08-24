Мишустин призвал ЕАЭС создать единое пространство обеспечения товарами
- РИА Новости
«Нужно создать единое пространство гарантированной обеспеченности ключевыми товарами и ресурсами», — приводит РИА Новости его слова в ходе заседания Евразийского межправсовета в Армении.
Мишустин подчеркнул, что в первую очередь необходимо обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность.
«Эта тема приобретает всё большее значение на фоне сложностей с поставками зерна на глобальный рынок, которые мы наблюдаем», — добавил российский премьер.
Также Мишустин заявил, что Россия предлагает Армении ускорить работу по совместным инвестиционным проектам, а также расширить использование национальных валют в торговле.