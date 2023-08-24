Politico назвала Борреля представителем ЕС по вопросам ошибок и оплошностей

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель за всё время пребывания в должности совершил ряд серьёзных дипломатических ошибок, например, в общении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом говорится в публикации американского издания Politico.

Отмечается, что Боррель «безучастно стоял» во время встречи с «воинственным» Лавровым, хотя от него ждали более решительных действий. Также газета, анализируя ошибки дипломата, иронично называет его «высоким представителем ЕС по вопросам ошибок и оплошностей».

«За почти четыре года своего пребывания на посту главы внешнеполитического ведомства Еврокомиссии Жозеп Боррель оставил за собой след дипломатического хаоса: ошибки в Москве, оплошности в Брюсселе и ляпы в Twitter», — пишет издание.

Ранее Politico в своём материале сообщило, что Боррель может покинуть пост после выборов в 2024 году.