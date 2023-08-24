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Politico: Боррель, скорее всего, покинет пост главы дипломатии ЕС в 2024 году

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, скорее всего, покинет свой пост после выборов в 2024 году.
Politico: Боррель, скорее всего, покинет пост главы дипломатии ЕС в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет издание Politico.

«Поскольку Боррель, скорее всего, покинет сцену после европейских выборов в следующем году, мы составили удобное руководство для тех, кто станет его преемником на посту главы дипломатии ЕС», — пишет издание.

Ранее в Global Times заявили, что продление срока генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга указывает на раскол в НАТО и усиление контроля США.

Также сообщалось, что глава Минобороны Великобритании Уоллес покинет свой пост.

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