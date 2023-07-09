GT: продление срока Столтенберга указывает на раскол в НАТО и усиление контроля США
Отмечается, что срок полномочий Столтенберга уже продлевался трижды, а данная тенденция сохраняется на фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной.
«Блокировка других кандидатов и переизбрание Столтенберга показывают плохо скрываемые разногласия внутри НАТО и ужесточающийся контроль США», — говорится в публикации.
Ранее в Telegraph заявили, что США не захотели видеть министра обороны Великобритании Бена Уоллеса генсеком НАТО из-за позиции Лондона по F-16.
Также сообщалось, что президент США Джо Байден приветствовал продление срока полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга на посту.