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GT: продление срока Столтенберга указывает на раскол в НАТО и усиление контроля США

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В Global Times заявили, что продление срока генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга ещё на один год свидетельствует о расколе внутри альянса и усилении влияния США на союзников.

Отмечается, что срок полномочий Столтенберга уже продлевался трижды, а данная тенденция сохраняется на фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. 

«Блокировка других кандидатов и переизбрание Столтенберга показывают плохо скрываемые разногласия внутри НАТО и ужесточающийся контроль США», — говорится в публикации.

Ранее в Telegraph заявили, что США не захотели видеть министра обороны Великобритании Бена  Уоллеса генсеком НАТО из-за позиции Лондона по F-16.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден приветствовал продление срока полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга на посту.

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