Байден приветствовал продление срока полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО

Президент США Джо Байден приветствовал продление срока полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга на посту.

«Я приветствую заявление о том, что НАТО продлевает срок полномочий генерального секретаря Йенса Столтенберга ещё на один год... Сегодня наш альянс сильнее, сплочённее и целеустремлённее, чем когда-либо», — заявил он.

По мнению Байдена, благодаря Столтенбергу НАТО удалось преодолеть серьёзные вызовы безопасности.

Ранее Столтенберг объявил, что остаётся на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года.

СМИ писали, что страны альянса едины в намерении просить Столтенберга остаться на посту генсека ещё на год.