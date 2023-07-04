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Байден приветствовал продление срока полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО

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Президент США Джо Байден приветствовал продление срока полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга на посту.
Байден приветствовал продление срока полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО
  • AP
  • © Evan Vucci

«Я приветствую заявление о том, что НАТО продлевает срок полномочий генерального секретаря Йенса Столтенберга ещё на один год... Сегодня наш альянс сильнее, сплочённее и целеустремлённее, чем когда-либо», — заявил он.

По мнению Байдена, благодаря Столтенбергу НАТО удалось преодолеть серьёзные вызовы безопасности.

Ранее Столтенберг объявил, что остаётся на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года.

СМИ писали, что страны альянса едины в намерении просить Столтенберга остаться на посту генсека ещё на год.

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