Telegraph: США не захотели видеть Уоллеса генсеком НАТО из-за позиции Лондона по F-16
Об этом пишет газета Telegraph.
В статье отмечается, что Вашингтон был встревожен планами Лондона обучать украинских пилотов и координировать международные усилия по вооружению Украины самолётами F-16 без поддержки США.
«Этот шаг привёл к тому, что последняя надежда на то, что кандидатура Уоллеса найдёт поддержку у Байдена, «испарилась», — говорится в публикации.
Ранее США отклонили кандидатуру Уоллеса на пост главы НАТО из-за его поддержки Киева.
Также стало известно, что президент США Джо Байден приветствовал продление срока полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга на посту.