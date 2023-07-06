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Telegraph: США не захотели видеть Уоллеса генсеком НАТО из-за позиции Лондона по F-16

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Вашингтон отказался поддержать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост нового генсека НАТО из-за того, что Британия приняла решение о начале обучения украинских пилотов на истребителях F-16 без одобрения США.

Об этом пишет газета Telegraph.

В статье отмечается, что Вашингтон был встревожен планами Лондона обучать украинских пилотов и координировать международные усилия по вооружению Украины самолётами F-16 без поддержки США.

«Этот шаг привёл к тому, что последняя надежда на то, что кандидатура Уоллеса найдёт поддержку у Байдена, «испарилась», — говорится в публикации.

Ранее США отклонили кандидатуру Уоллеса на пост главы НАТО из-за его поддержки Киева.

Также стало известно, что президент США Джо Байден приветствовал продление срока полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга на посту.

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