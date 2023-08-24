Лавров и президент Боливии обсудили заявку республики о присоединении к БРИКС
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба МИД России в Telegram.
«Затронуты вопросы реализации заявки Боливии на присоединение к БРИКС», — говорится в сообщении.
Также утверждается, что стороны обсудили аспекты расширения политического диалога и сотрудничества в международных делах.
Ранее глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил на Московской конференции по международной безопасности, что объединение БРИКС станет «кирпичами» в фундаменте свободного и равноправного многополярного мира.
Также посол Боливии в России Мария Луиса Рамос Урсагасте назвала БРИКС подходящей площадкой для построения многополярного мира.