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Лавров и президент Боливии обсудили заявку республики о присоединении к БРИКС

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Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров и президент Боливии Луис Арсе Катакора обсудили вопросы реализации заявки страны на присоединение к БРИКС.
Лавров и президент Боливии обсудили заявку республики о присоединении к БРИКС
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба МИД России в Telegram.

«Затронуты вопросы реализации заявки Боливии на присоединение к БРИКС», — говорится в сообщении.

Также утверждается, что стороны обсудили аспекты расширения политического диалога и сотрудничества в международных делах.

Ранее глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил на Московской конференции по международной безопасности, что объединение БРИКС станет «кирпичами» в фундаменте свободного и равноправного многополярного мира.

Также посол Боливии в России Мария Луиса Рамос Урсагасте назвала БРИКС подходящей площадкой для построения многополярного мира.

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