Нарышкин: БРИКС станет «кирпичами» в фундаменте многополярного мира

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил на Московской конференции по международной безопасности, что объединение БРИКС станет «кирпичами» в фундаменте свободного и равноправного многополярного мира.

«Думаю, не случайно эта аббревиатура (БРИКС. — RT) на английском языке слышится как слово «кирпичи», — уточнил Нарышкин.

Он также отметил, что у структуры есть большой потенциал для формирования справедливой и демократичной архитектуры международных отношений.

«Здание многополярности будет расти и крепнуть, защищая права народов на суверенитет и идентичность», — заключил глава ведомства.

Ранее посол Боливии в России Мария Луиса Рамос Урсагасте назвала БРИКС подходящей площадкой для построения многополярного мира.

Также президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона остаётся сторонником многополярного мироустройства.