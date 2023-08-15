Нарышкин: БРИКС станет «кирпичами» в фундаменте многополярного мира
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«Думаю, не случайно эта аббревиатура (БРИКС. — RT) на английском языке слышится как слово «кирпичи», — уточнил Нарышкин.
Он также отметил, что у структуры есть большой потенциал для формирования справедливой и демократичной архитектуры международных отношений.
«Здание многополярности будет расти и крепнуть, защищая права народов на суверенитет и идентичность», — заключил глава ведомства.
Ранее посол Боливии в России Мария Луиса Рамос Урсагасте назвала БРИКС подходящей площадкой для построения многополярного мира.
Также президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона остаётся сторонником многополярного мироустройства.