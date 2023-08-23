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Sky News: Британия следит за ситуацией с крушением самолёта в Тверской области

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Британское правительство пристально наблюдает за информацией по поводу крушения самолёта в Тверской области.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Британии, заявление которого приводит телеканал Sky News.

«Мы отслеживаем ситуацию тщательным образом», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не удивлён фактом падения самолёта в Тверской области.

Около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший полёт Москва — Санкт-Петербург.

Росавиация представила список пассажиров упавшего самолёта под Тверью, в котором числится Евгений Пригожин.

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