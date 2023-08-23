МИД ЮАР: в БРИКС приняли устанавливающий детали расширения сообщества документ

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что страны — члены БРИКС приняли документ, устанавливающий параметры расширения сообщества.

Об этом сообщает Reuters.

«Группа БРИКС... приняла документ, в котором излагаются принципы... расширения группы», — говорится в сообщении агентства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова способствовать расширению круга участников БРИКС.

Со своей стороны премьер Индии Нарендра Моди указал, что индийская сторона полностью поддерживает расширение БРИКС.

Идею расширения БРИКС поддержал и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.

При этом председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны — члены БРИКС ускорить процесс принятия новых членов в объединение.

До этого шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что объединение плотно работает над концепцией расширения группы.