В ЮАР заявили, что БРИКС плотно работает над концепцией расширения группы
Об этом он рассказал ТАСС.
«Внутри БРИКС создана и работает специальная группа, которая разрабатывает критерии для приёма новых членов. Уже состоялись три заседания данной группы и намечены ещё два», — заявил Суклал.
По его словам, ожидается, что соответствующая работа будет завершена к встрече министров иностранных дел стран БРИКС, которая состоится 1—2 июня в южноафриканском Кейптауне.
«Одним словом, сейчас мы находимся в середине процесса разработки концепции», — добавил.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос о возможности присоединения Туниса к БРИКС, заявил, что Китай будет поддерживать дух открытости и инклюзивности организации.