В ЮАР заявили, что БРИКС плотно работает над концепцией расширения группы

Короткая ссылка
Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что объединение плотно работает над концепцией расширения группы.

Об этом он рассказал ТАСС.

«Внутри БРИКС создана и работает специальная группа, которая разрабатывает критерии для приёма новых членов. Уже состоялись три заседания данной группы и намечены ещё два», — заявил Суклал.

По его словам, ожидается, что соответствующая работа будет завершена к встрече министров иностранных дел стран БРИКС, которая состоится 1—2 июня в южноафриканском Кейптауне.

«Одним словом, сейчас мы находимся в середине процесса разработки концепции», — добавил.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос о возможности присоединения Туниса к БРИКС, заявил, что Китай будет поддерживать дух открытости и инклюзивности организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить