В ЮАР заявили, что БРИКС плотно работает над концепцией расширения группы

Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что объединение плотно работает над концепцией расширения группы.

Об этом он рассказал ТАСС.

«Внутри БРИКС создана и работает специальная группа, которая разрабатывает критерии для приёма новых членов. Уже состоялись три заседания данной группы и намечены ещё два», — заявил Суклал.

По его словам, ожидается, что соответствующая работа будет завершена к встрече министров иностранных дел стран БРИКС, которая состоится 1—2 июня в южноафриканском Кейптауне.

«Одним словом, сейчас мы находимся в середине процесса разработки концепции», — добавил.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос о возможности присоединения Туниса к БРИКС, заявил, что Китай будет поддерживать дух открытости и инклюзивности организации.