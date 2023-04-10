В МИД КНР заявили об открытости БРИКС в вопросе возможности присоединения Туниса к блоку

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос о возможности присоединения Туниса к БРИКС, заявил, что Китай будет поддерживать дух открытости и инклюзивности организации.

«Китай продолжит поддерживать дух открытости, инклюзивности, взаимовыгодного сотрудничества БРИКС, а также работать с партнерами по БРИКС над усилением сотрудничества с другими странами с формирующимся рынком и развивающимися странами, а также совместно способствовать расширению членства БРИКС на основе всесторонних обсуждений и консенсуса», — сказал дипломат.

Таким образом представитель китайского МИД ответил на вопрос РИА Новости по поводу возможности присоединения Туниса к БРИКС.

Ранее сообщалось, что Тунис рассматривает возможность присоединения к БРИКС.

В марте иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи заявил, что считает, что именно Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС будут играть важнейшую роль в мировой экономике в ближайшем будущем.