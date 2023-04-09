Политик бен Мабрук: Тунис рассматривает возможность присоединения к БРИКС

Тунис рассматривает возможность присоединения к БРИКС, заявил официальный представитель тунисского пропрезидентского «Движения 25 июля» Махмуд бен Мабрук со ссылкой на источники в правительстве страны.

«У меня есть информация, что Тунис со всей серьёзностью рассматривает вопрос присоединения страны к группе БРИКС», — цитирует РИА Новости бен Мабрука.

По его словам, данная возможность рассматривается наряду с другими.

Ранее иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи заявил, что считает, что именно Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС будут играть важнейшую роль в мировой экономике в ближайшем будущем.