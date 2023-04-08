В ЮАР заявили об усилении сотрудничества в БРИКС из-за давления Запада

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Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что сотрудничество в объединении только укрепилось и стало интенсивнее из-за давления западных стран.

«Произошли определённые изменения: наше сотрудничество стало интенсивнее и укрепилось. И вы видите, как десятки стран глобального юга просят о том, чтобы стать частью семьи БРИКС. Вот какие изменения произошли», — сказал он РИА Новости.

По его словам, БРИКС высоко ценят, а ЮАР продолжает сотрудничать и укреплять связи со всеми участниками блока.

Ранее иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи заявил, что считает, что именно Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС будут играть важнейшую роль в мировой экономике в ближайшем будущем.

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