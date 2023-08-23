Си Цзиньпин призвал БРИКС ускорить процесс принятия новых членов в объединение

Глава КНР Си Цзиньпин призвал страны — члены БРИКС ускорить процесс принятия новых членов в объединение.

Соответствующее заявление он сделал на пленарной сессии саммита БРИКС.

«Многие развивающиеся страны подали заявки на присоединение к механизму сотрудничества БРИКС, и мы должны использовать сотрудничество БРИКС для ускорения процесса расширения, чтобы как больше стран смогли присоединиться к семье БРИКС, набраться мудрости и работать вместе в целях продвижения глобального управления в более справедливом и разумном направлении», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова способствовать расширению круга участников БРИКС.

Вместе с этим премьер Индии Нарендра Моди указал, что индийская сторона полностью поддерживает расширение БРИКС.

Идею расширения БРИКС поддержал и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.

До этого шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что объединение плотно работает над концепцией расширения группы.