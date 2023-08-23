Си Цзиньпин призвал БРИКС ускорить процесс принятия новых членов в объединение
Соответствующее заявление он сделал на пленарной сессии саммита БРИКС.
«Многие развивающиеся страны подали заявки на присоединение к механизму сотрудничества БРИКС, и мы должны использовать сотрудничество БРИКС для ускорения процесса расширения, чтобы как больше стран смогли присоединиться к семье БРИКС, набраться мудрости и работать вместе в целях продвижения глобального управления в более справедливом и разумном направлении», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова способствовать расширению круга участников БРИКС.
Вместе с этим премьер Индии Нарендра Моди указал, что индийская сторона полностью поддерживает расширение БРИКС.
Идею расширения БРИКС поддержал и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.
До этого шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что объединение плотно работает над концепцией расширения группы.