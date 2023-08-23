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Канада ввела санкции против четырёх человек и 29 компаний из России

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о введении санкций в отношении четырёх физлиц и 29 компаний из России.
Канада ввела санкции против четырёх человек и 29 компаний из России
  • Gettyimages.ru

«Сегодня Канада объявляет дополнительные санкции в отношении четырёх физических лиц и 29 структур в военном, промышленном, финансовом и ядерном секторах России», — приводит РИА Новости его слова.

Трюдо подчеркнул, что ограничения призваны «убедить российскую сторону покинуть Украину».

Ранее правительство Канады внесло в санкционный список три суда в Москве, а также 15 физических лиц в рамках мер против России.

По словам посла России в Канаде Олега Степанова, новые антироссийские санкции Оттавы лишены смысла.

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