Посол Степанов: новые антироссийские санкции Канады лишены смысла

Новые канадские санкции против России лишены смысла.

Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

«Очередной раунд канадских антироссийских санкций бессмыслен, как и вся политика кабинета (премьер-министра Канады Джастина. — RT) Трюдо в отношении России», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, ответные действия российской стороны обязательно последуют.

18 августа правительство Канады внесло в санкционный список три суда в Москве, а также 15 физических лиц в рамках мер против России.