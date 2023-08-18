Канада расширила санкции против трёх судов в Москве и 15 физлиц
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Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Канады.
Санкции введены против Басманного, Хамовнического и Московского городского суда. Лица, которых внесли в список, являются представителями областей юстиции и безопасности в России.
20 июля Канада ввела санкции против Министерства культуры и Министерства науки и высшего образования России, а также министра культуры России Ольги Любимовой и главы Минобрнауки Валерия Фалькова.