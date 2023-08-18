Канада расширила санкции против трёх судов в Москве и 15 физлиц

Правительство Канады внесло в санкционный список три суда в Москве, а также 15 физических лиц в рамках мер против России.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Канады.

Санкции введены против Басманного, Хамовнического и Московского городского суда. Лица, которых внесли в список, являются представителями областей юстиции и безопасности в России.

20 июля Канада ввела санкции против Министерства культуры и Министерства науки и высшего образования России, а также министра культуры России Ольги Любимовой и главы Минобрнауки Валерия Фалькова.