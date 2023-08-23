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WNP: в польском Гданьске двое граждан Украины устроили погром в хостеле

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Двое пьяных граждан Украины устроили погром в одном из хостелов Гданьска в Польше, информирует портал WNP.

По данным портала, инцидент произошёл 18 августа.

Двое украинцев в возрасте 33 лет и 21 года разбили окна в хостеле, зашли внутрь и сломали несколько дверей в здании.

Кроме того, они разбили стёкла машины, которая стояла возле хостела.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин, в их организме был обнаружен алкоголь.

Ранее в Польше трое мужчин избили молодого украинца и его мать.

Также сообщалось, что украинские беженцы подняли бунт в Ирландии из-за отказа кормить их бесплатно.

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