WNP: в польском Гданьске двое граждан Украины устроили погром в хостеле
По данным портала, инцидент произошёл 18 августа.
Двое украинцев в возрасте 33 лет и 21 года разбили окна в хостеле, зашли внутрь и сломали несколько дверей в здании.
Кроме того, они разбили стёкла машины, которая стояла возле хостела.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин, в их организме был обнаружен алкоголь.
Ранее в Польше трое мужчин избили молодого украинца и его мать.
Также сообщалось, что украинские беженцы подняли бунт в Ирландии из-за отказа кормить их бесплатно.