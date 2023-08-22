Президент Бразилии: БРИКС станет локомотивом роста мировой экономики в 2024 году
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Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
«Согласно прогнозам, рынки развивающихся стран покажут лучшие результаты развития в ближайшие годы... Это говорит о том, что именно развивающиеся страны обеспечат рост мировой экономики, а БРИКС станет движущей силой», — цитирует его ТАСС.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности обходит G7.