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Президент Бразилии: БРИКС станет локомотивом роста мировой экономики в 2024 году

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БРИКС станет локомотивом роста мировой экономики в 2024 году.
Президент Бразилии: БРИКС станет локомотивом роста мировой экономики в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Согласно прогнозам, рынки развивающихся стран покажут лучшие результаты развития в ближайшие годы... Это говорит о том, что именно развивающиеся страны обеспечат рост мировой экономики, а БРИКС станет движущей силой», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности обходит G7.

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