Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в ВЭФ
- РИА Новости
Об этом глава государства заявил на деловом форуме БРИКС.
«Хотел бы пригласить представителей деловых кругов наших государств приехать на Восточный экономический форум в Россию, который состоится 10—13 сентября в городе Владивостоке», — сказал Путин.
Он уточнил, что на форуме будут обсуждаться вопросы, представляющие интерес для бизнес-сообщества стран БРИКС.
Ранее президент отметил, что экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности обходит G7.