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Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в ВЭФ

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Российский лидер Владимир Путин пригласил представителей бизнеса стран БРИКС на запланированный на сентябрь 2023 года Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке.
Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в ВЭФ
  • РИА Новости

Об этом глава государства заявил на деловом форуме БРИКС.

«Хотел бы пригласить представителей деловых кругов наших государств приехать на Восточный экономический форум в Россию, который состоится 10—13 сентября в городе Владивостоке», — сказал Путин.

Он уточнил, что на форуме будут обсуждаться вопросы, представляющие интерес для бизнес-сообщества стран БРИКС.

Ранее президент отметил, что экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности обходит G7.

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