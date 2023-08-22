Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в ВЭФ

Российский лидер Владимир Путин пригласил представителей бизнеса стран БРИКС на запланированный на сентябрь 2023 года Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке.

Об этом глава государства заявил на деловом форуме БРИКС.

«Хотел бы пригласить представителей деловых кругов наших государств приехать на Восточный экономический форум в Россию, который состоится 10—13 сентября в городе Владивостоке», — сказал Путин.

Он уточнил, что на форуме будут обсуждаться вопросы, представляющие интерес для бизнес-сообщества стран БРИКС.

Ранее президент отметил, что экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности обходит G7.