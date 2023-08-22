Путин: Россия остаётся надёжным поставщиком продовольствия в Африку
- РИА Новости
Об этом заявил президент Росси Владимир Путин в видеообращении к участникам делового форума БРИКС.
«Наша страна является и будет оставаться ответственным поставщиком продовольствия на Африканский континент», — сообщил он.
Путин отметил, что в 2022 году объём торговли агропродукцией между Россией и государствами Африки составил $6,7 млрд.
Ранее отмечалось, что за десять лет Россия более чем в два раза нарастила экспорт продовольствия.