Путин: Россия остаётся надёжным поставщиком продовольствия в Африку

Россия есть и будет оставаться надёжным поставщиком продовольствия в Африку.

Об этом заявил президент Росси Владимир Путин в видеообращении к участникам делового форума БРИКС.

«Наша страна является и будет оставаться ответственным поставщиком продовольствия на Африканский континент», — сообщил он.

Путин отметил, что в 2022 году объём торговли агропродукцией между Россией и государствами Африки составил $6,7 млрд.

Ранее отмечалось, что за десять лет Россия более чем в два раза нарастила экспорт продовольствия.