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Путин: Россия остаётся надёжным поставщиком продовольствия в Африку

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Россия есть и будет оставаться надёжным поставщиком продовольствия в Африку.
Путин: Россия остаётся надёжным поставщиком продовольствия в Африку
  • РИА Новости

Об этом заявил президент Росси Владимир Путин в видеообращении к участникам делового форума БРИКС.

«Наша страна является и будет оставаться ответственным поставщиком продовольствия на Африканский континент», — сообщил он.

Путин отметил, что в 2022 году объём торговли агропродукцией между Россией и государствами Африки составил $6,7 млрд.

Ранее отмечалось, что за десять лет Россия более чем в два раза нарастила экспорт продовольствия.

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