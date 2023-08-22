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В Швеции подали 12 новых заявок для утверждения акций с сожжением Корана

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Организатор неоднократных акций с сожжением Корана Салван Момика направил 12 новых заявок на аналогичные мероприятия в течение будущих трёх недель в Стокгольме, Мальмё и Эребру.
В Швеции подали 12 новых заявок для утверждения акций с сожжением Корана
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на шведскую радиостанцию Sveriges Radio.

Утверждается, что Момика подал заявки 21 августа, однако власти их ещё не одобрили.

Полиция Стокгольма заявила, что даёт одобрение на публичные собрания, насколько это возможно. На текущий момент рассматриваются поступившие заявления.

Ранее сообщалось, что организатор акций с сожжением Корана подвергся нападению в пригороде Стокгольма. Правоохранители начали предварительное расследование по факту нападения.

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