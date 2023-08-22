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Офицер США Дэвис: самолёты F-16 не выстоят против российской ПВО на Украине

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Западные истребители F-16 не помогут Украине победить в борьбе с ВС России, самолёты будут уничтожены российскими средствами ПВО С-300 и С-400, пишет отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
Офицер США Дэвис: самолёты F-16 не выстоят против российской ПВО на Украине
  • РИА Новости

По его мнению, наиболее важным является то, что самолёт уязвим для российских систем противовоздушной обороны.

«Он будет в невыгодном положении и в воздушном бою против российских истребителей Су-35», — отметил эксперт.

Дэвис признал, что F-16 — надёжный самолёт, однако его потенциал можно раскрыть только в составе интегрированной сети ПВО.

Кроме того, отставной офицер отметил, что существует много логистических и тактических препятствий для размещения истребителей на Украине, а контрмеры России против F-16 «будут слишком эффективны».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 от Дании.

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, минимальный срок поставки F-16 составит шесть-семь месяцев.

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