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Министр торговли США Раймондо посетит Китай на следующей неделе

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Министр торговли США Джина Раймондо посетит Китай на следующей неделе. В Пекине и Шанхае она встретится с представителями высшего руководства КНР и лидерами американского бизнеса.
Министр торговли США Раймондо посетит Китай на следующей неделе
  • Gettyimages.ru

В рамках встреч Раймондо хочет обсудить ряд вопросов.

«Вопросы, касающиеся торговых отношений между США и Китаем, проблемы, с которыми сталкиваются американские предприятия, а также направления потенциального сотрудничества», — цитирует Bloomberg пресс-релиз Министерства торговли США.

9 августа американский президент Джо Байден подписал указ, ограничивающий американские инвестиции в технологическую отрасль Китая. Эта мера коснётся разработки в КНР полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта.

В Пекине отметили, что разочарованы решением администрации США.

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