Министр торговли США Раймондо посетит Китай на следующей неделе

Министр торговли США Джина Раймондо посетит Китай на следующей неделе. В Пекине и Шанхае она встретится с представителями высшего руководства КНР и лидерами американского бизнеса.

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В рамках встреч Раймондо хочет обсудить ряд вопросов. «Вопросы, касающиеся торговых отношений между США и Китаем, проблемы, с которыми сталкиваются американские предприятия, а также направления потенциального сотрудничества», — цитирует Bloomberg пресс-релиз Министерства торговли США. 9 августа американский президент Джо Байден подписал указ, ограничивающий американские инвестиции в технологическую отрасль Китая. Эта мера коснётся разработки в КНР полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта. В Пекине отметили, что разочарованы решением администрации США.