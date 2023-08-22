Министр торговли США Раймондо посетит Китай на следующей неделе
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В рамках встреч Раймондо хочет обсудить ряд вопросов.
«Вопросы, касающиеся торговых отношений между США и Китаем, проблемы, с которыми сталкиваются американские предприятия, а также направления потенциального сотрудничества», — цитирует Bloomberg пресс-релиз Министерства торговли США.
9 августа американский президент Джо Байден подписал указ, ограничивающий американские инвестиции в технологическую отрасль Китая. Эта мера коснётся разработки в КНР полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта.
В Пекине отметили, что разочарованы решением администрации США.