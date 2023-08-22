Южная Корея в рамках учений включит сирены воздушной тревоги в Сеуле

Южная Корея проведёт первые за шесть лет национальные учения по отработке действий в случае военной угрозы, они начнутся с включения сирены воздушной тревоги и продлятся 20 минут.

После включения сирены водители в определённых районах Сеула должны будут остановить свои машины, а пешеходам придётся укрыться в ближайшем убежище, пишет Bloomberg.

Учения состоятся днём 23 августа, они будут совпадать с совместными военными учениями США и Южной Кореи, известными как «Щит свободы Ульчи», которые начались накануне.

Северокорейское руководство уже осудило учения, назвав их «репетицией войны».

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль ранее выразил мнение, что КНДР готова применить ядерное оружие в случае войны на Корейском полуострове.