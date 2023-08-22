Байден сравнил лесные пожары на острове Мауи с возгоранием на кухне у себя дома

Президент США Джо Байден сравнил лесные пожары на острове Мауи с небольшим возгоранием на кухне своего дома.

Как сообщает Fox News, данную аналогию он привёл во время посещения опустошённых огнём останков Мауи.

Байден заявил, что он знает, каково потерять дом, так как 15 лет назад молния вызвала пожар в его резиденции в Делавэре.

«Я не хочу сравнивать трудности, но мы с Джилл немного понимаем, каково это — потерять дом... Много лет назад, сейчас, 15 лет, я был в Вашингтоне на встрече с прессой... Молния ударила в дом, в маленькое озеро за пределами дома, не в озеро, а в большой пруд. Она ударила в провод и попала под наш дом, в… воздуховоды кондиционера», — отметил он.

По его словам, из-за этого инцидента он чуть не потерял жену, свой Corvette 1967 года и кошку.

Как отмечает телеканал, Байден как минимум дважды упоминал эту историю прежде. Вместе с этим Fox News, ссылаясь на отчёт Associated Press за 2004 год, заархивированный LexisNexis, отметил, что молния ударила в дом Байденов и вызвала «небольшой пожар на кухне». В отчёте говорится, что пожарные справились с огнём за 20 минут, им удалось не допустить распространения пламени за пределы кухни.

Ранее Байден забыл название пострадавшего от пожаров гавайского острова Мауи.

17 августа сообщалось, что число погибших в результате природного пожара на острове Мауи на Гавайях возросло до 110. При этом СМИ писали, что ещё 800 человек числятся пропавшими без вести.