Байден забыл название пострадавшего от пожаров гавайского острова Мауи
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Выступление транслировалось на сайте Белого дома.
«Военные вертолёты принимали участие в тушении пожаров на Большом острове, потому что на Большом острове продолжает что-то гореть», — сказал американский президент.
Как уточняет ТАСС, Большим островом принято называть Гавайи, поскольку этот остров является крупнейшим в Гавайском архипелаге. При этом пожары произошли на соседнем с Гавайями острове — Мауи, который меньше по площади.
Ранее Байден не стал комментировать увеличение числа жертв пожаров на острове Мауи, при этом он улыбнулся и помахал рукой журналистам.
По последним данным, 106 человек погибли при пожаре.