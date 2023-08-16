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Байден забыл название пострадавшего от пожаров гавайского острова Мауи

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Президент США Джо Байден в ходе выступления в штате Висконсин забыл название пострадавшего от пожаров гавайского острова Мауи.
Байден забыл название пострадавшего от пожаров гавайского острова Мауи
  • Gettyimages.ru

Выступление транслировалось на сайте Белого дома.

«Военные вертолёты принимали участие в тушении пожаров на Большом острове, потому что на Большом острове продолжает что-то гореть», — сказал американский президент.

Как уточняет ТАСС, Большим островом принято называть Гавайи, поскольку этот остров является крупнейшим в Гавайском архипелаге. При этом пожары произошли на соседнем с Гавайями острове — Мауи, который меньше по площади.

Ранее Байден не стал комментировать увеличение числа жертв пожаров на острове Мауи, при этом он улыбнулся и помахал рукой журналистам.

По последним данным, 106 человек погибли при пожаре.

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