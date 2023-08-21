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CNN: ещё 800 человек числятся пропавшими в результате пожара на острове Мауи

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Ещё 800 человек числятся пропавшими из-за пожара на острове Мауи на Гавайях.
CNN: ещё 800 человек числятся пропавшими в результате пожара на острове Мауи
  • AP
  • © Jae C. Hong

Об этом сообщает CNN.

В материале сказано, что почти 850 человек всё ещё числятся пропавшими без вести.

Ожидается, что число погибших будет расти.

Остров планирует посетить президент США Джо Байден.

17 августа сообщалось, что число погибших в результате природного пожара на острове Мауи на Гавайях возросло до 110.

Американский эксперт по экономическим вопросам Стивен Мур заявил, что власти Соединённых Штатов игнорируют природные пожары на Гавайях.

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