Воевавший на Украине американский наёмник Джефф Джонс перед гибелью пообещал отцу рассказать о задании.

Об этом пишет Daily Mail.

В статье отмечается, что отец Джонса время от времени поддерживал связь с военным.

«В день гибели Джонс отправил отцу сообщение о том, что он вызвался на выполнение миссии, которую «все остальные группы боялись выполнять», — передаёт РИА Новости.

По словам Джонса-старшего, сын обещал рассказать о задании, когда вернётся.

Позже, как пишет агентство, ему позвонили и сообщили о ликвидации сына.

Ранее в ABC News сообщили, что воюющие за ВСУ наёмники из США признали мощь российской армии.

Также сообщалось, что в конфликте на Украине погибли не менее 10 тыс. поляков.