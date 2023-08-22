Daily Mail: в ВСУ наёмник из США перед смертью обещал отцу раскрыть задание
Об этом пишет Daily Mail.
В статье отмечается, что отец Джонса время от времени поддерживал связь с военным.
«В день гибели Джонс отправил отцу сообщение о том, что он вызвался на выполнение миссии, которую «все остальные группы боялись выполнять», — передаёт РИА Новости.
По словам Джонса-старшего, сын обещал рассказать о задании, когда вернётся.
Позже, как пишет агентство, ему позвонили и сообщили о ликвидации сына.
Ранее в ABC News сообщили, что воюющие за ВСУ наёмники из США признали мощь российской армии.
Также сообщалось, что в конфликте на Украине погибли не менее 10 тыс. поляков.