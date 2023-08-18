Американские наёмники, сражающиеся на стороне ВСУ, поделились своими впечатлениями о «профессиональной силе» сопротивления российских военных.

Об этом сообщает ABC News.

По словам наёмника с позывным Танго, его подразделение, состоящее из десятков человек, понесло 85% потерь.

Наёмник с позывным Золотая Рыбка рассказал, что российские военные профессионально ведут бои.

«Это была действительно очень профессиональная сила, против которой мы сражались», — прокомментировал он.

Ранее немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удастся одержать победу над Россией.

Также украинский военный Юрий Романюк заявил, что на Украине уже практически не осталось мужчин, способных вести боевые действия, люди хотят мирно жить с Россией.